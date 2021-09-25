فرنسا تضع شرطين لدخول الملقحين بـ”سينوفاك” إلى الأماكن العامة

وفقًا لمرسوم نُشر الأربعاء الماضي في الجريدة الرسمية الفرنسية. يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم في الخارج بلقاح تمت الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). السفر إلى فرنسا تحت وضع “المسافر الملقح”. ويتعلق الأمر باللقاحين الصينيين Sinovac و Sénopharm وكذلك معهد المصل في الهند.

وقد أحدث هذا الإعلان بعض الالتباس، لا سيما بسبب الشرط الصادر للحصول على تصريح صحي في فرنسا لهذه الفئة من المسافرين. في الواقع، للحصول على تصريح صحي، يجب على المسافرين الذين تم التحقق من صحة لقاحهم. من قبل منظمة الصحة العالمية ولكن ليس من قبل EMA. أثناء إقامتهم في فرنسا، الحصول على جرعة إضافية من لقاح Pfizer أو Moderna، إلى RNA messenger الموزع في فرنسا. ويتم إصداره بعد سبعة أيام من إعطاء جرعة الزيادة.

جواز السفر الصحي..

عليك أن تفصل بين جانبين مختلفين. الأول يتعلق بإمكانية سفر مسافر تم تطعيمه بـ Sinovac إلى فرنسا. الثاني يتعلق بالحصول على تصريح صحي مرة واحدة في فرنسا لتتمكن من الوصول إلى الأماكن المختلفة وحيث يكون ذلك مطلوبًا.

وتدمج بطاقة الصحة الفرنسية نظامين: أولاً وقبل كل شيء، جواز المرور الصحي “للأنشطة”. والذي يسمح بالوصول في فرنسا إلى أماكن معينة مفتوحة للجمهور وقابلة للتطبيق حتى 15 نوفمبر 2021. وهذا إلزامي لدخول المرافق. المقاهي أو المطاعم، ولكن أيضًا للوصول إلى أماكن الترفيه والثقافة. يجب على كل من الفرنسيين والأجانب الخضوع لها. مزودًا برمز QR، يسمح لأصحاب المنشآت بالتحكم في مداخلهم.

لحملها، يلزم الحصول على شهادة التطعيم لجدول التطعيم الكامل مع اللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). وجرعة إضافية إلزامية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ Sinovac أو Sinopharm على سبيل المثال.

ويمكن أيضًا إصدار تصريح الصحة “للأنشطة” مصحوبًا بإثبات سلبي لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار مستضد أو اختبار ذاتي يتم إجراؤه. تحت إشراف أخصائي صحي لمدة تقل عن 72 ساعة. وتعتبر نتيجة اختبار PCR أو اختبار المستضد الإيجابي الذي يشهد على التعافي من covid. المؤرخة على الأقل 11 يومًا وأقل من 6 أشهر ، صالحة أيضًا.

ويتم إعداد جواز السفر الصحي في إطار محدد، وهو إطار شهادة Covid الرقمية” الخاصة بالاتحاد الأوروبي والفحوصات الصحية على الحدود. يسمح لك فقط بالسفر والوصول إلى الأراضي الفرنسية بشكل قانوني.

لذلك من الممكن السفر إلى فرنسا بجدول تطعيم كامل للقاح معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية. من ناحية أخرى ، إذا كان المسافر يرغب في الذهاب إلى مقهى أو متحف ، فيجب أن يكون لديه تصريحًا صحيًا “للأنشطة”.