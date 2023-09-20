فرنسا تطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي

قالت فرنسا إنها مستعدة لفتح النقاش حول التكلفة البيئية والاجتماعية للرحلات الجوية. وهي تسعى للحصول على الدعم من دول الاتحاد الأوروبي لتحديد حد أدنى لسعر الرحلات الجوية. كجهد مشترك لخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطيران.

وفقًا ليورونيوز، سيجري وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، المناقشة على مستوى الاتحاد الأوروبي. بينما اقترح في وقت سابق من هذا العام فكرة إنهاء الأسعار الرخيصة للغاية.

وتأتي هذه القرارات بعد تصريحات الوزير لمكافحة الإغراق الاجتماعي والبيئي والتخلص من أسعار تذاكر الطيران المنخفضة.

ورحب جون وورث، خبير السفر ومؤسس حملة Trains for Europe، بالقرار واعتبره إيجابيا.

يقول جون وورث، خبير السفر ومؤسس حملة Trains for Europe: “إن أي شيء. يجعل شركات الطيران تدفع حصة عادلة من التكلفة البيئية التي تسببها هو أمر جيد. لكن يجب أن نتعامل مع المسافرين الدائمين، وهذا لا يتعامل معهم. قد يقلل ذلك من عطلات نهاية الأسبوع الرائعة في المدينة بالنسبة لبعض الأشخاص، لكنه لن يوقف أو يقلل من نخبة الطيران المنتظمة.

وكشف بحث أجرته مجموعة حملة المناخ “محتمل” أن 2% من الأشخاص في فرنسا. يستقلون نصف جميع الرحلات الجوية مقارنة بـ 15% من البريطانيين. الذين يستقلون 70% من الرحلات الجوية، و8% من الهولنديين يستقلون 42% من الرحلات الجوية. رحلات جوية.

وكشفت دراسة أوروبية أجريت في عام 2014 أن 37% من الأوروبيين لم يسافروا قط خارج بلادهم. مما يشير إلى أن الأوروبيين لديهم تاريخ في السفر بالطائرة.

ومع ذلك، فإن القطارات، باعتبارها بديل سفر أكثر استدامة، أغلى في أوروبا. حيث تبلغ تكلفة رحلات الطيران ضعف تكلفة الرحلات الجوية، وفقًا لتقرير أصدرته منظمة السلام الأخضر في شهر جويلية. تم العثور على حوالي 12 خط قطار أسرع وأرخص وأكثر موثوقية من الرحلات الجوية عبر 112 مسارًا الأكثر أهمية.