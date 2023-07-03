فرنسا تطلب مساعدة إسرائيل

قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن الشرطة الفرنسية طلبت من إسرائيل مساعدتها في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة باريس ومدن أخرى في البلاد، عقب مقتل شاب من أصول جزائرية.

وذكرت الصحيفة أن نائب قائد الشرطة الإسرائيلية، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية. بطلب مساعدتها في التعامل مع المظاهرات.

وقال نحماني: “تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها”. مضيفا: “عندما أنظر إلى مظاهرات أخرى في العالم هناك آلاف المعتقلين. لا نريد أن نكون هناك”.

كما وجه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، صباح أمس الأحد، قسمي العمليات والمخابرات. بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف “استخلاص العبر والدروس”.