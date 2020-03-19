فرنسا تطلب من شركات الطيران الدولية إجلاء رعاياها العالقين بالجزائر

أكدت سفارة فرنسا لدى الجزائر، تسخير جهودها، بالتعاون مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وقنصلياتها العامة الثلاث، للحصول على إذن توفير رحلات جوية خاصة لعودة مواطنيها العالقين بالجزائر.

ودعت سفارة فرنسا، في بيان لها، اليوم الخميس، مواطنيها المتواجدين في الجزائر، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعودة بسرعة إلى فرنسا.

وأوضحت سفارة فرنسا لدى الجزائر، أنه من الممكن ترحيل رعاياها المتواجدين في الجزائر عن طريق الرحلات الجوية التجارية.

وأفادت سفارة فرنسا لدى الجزائر، أنه سيتم إنشاء آلية دولية، للسماح لتمكين رعاياها من العودة لفرنسا بأقصى سرعة، بالاشتراك مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية وشركات الطيران الأخرى.

وحسب السفارة الفرنسية، سيتم اعتماد خطة النقل الجوي، وفقًا للأولويات المحلية وحالات الطوارئ.

وستسمح هذه الاجراءات للجميع بحجز تذكرة عودة مع الشركة.

وأشارت سفارة فرنسا لدى الجزائر، أنه سيتم تحديد التفاصيل الفنية لهذه الآلية نهاية الأسبوع الجاري، بواسطة الخطوط الجوية الفرنسية والشبكات الدبلوماسية والقنصلية.