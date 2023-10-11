فرنسا تطلق برنامجا خاصا للجزائريين

أطلقت فرنسا برنامجا خاصا للجزائريين الراغبين في تحسين دراستهم من خلال التدريب والتقدم لبرنامج Campus Art.

Campus Art هو برنامج تقدمه Campus France والذي تقدم من خلاله شبكة من المؤسسات الفرنسية التدريب في عدة مجالات.

ويتيح البرنامج الوصول إلى التدريب، في ظل ظروف معينة، للتدريب في العديد من مجالات الدراسة. وهي: الفنون التشكيلية، التصميم، الهندسة المعمارية، السينما، الاتصال المرئي،.الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد… ويرافق اختيار التدريب. من خلال عملية تقديم طلب يسمح للجزائريين الطلاب لتقديم ملفاتهم إلى أكثر من 160 مؤسسة.

علاوة على ذلك، لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذا التدريب، يجب على الجزائريين المهتمين بهذا البرنامج الجديد. تقديم طلباتهم قبل 29 فبراير 2024. وسيتم إرسال الرد على هذا الطلب في أفريل 2024.

قبل الإعلان عن المرشحين الناجحين، ستقوم لجنة الاختيار بتقييم المرشحين من خلال المقابلات الهاتفية. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة واختيار المرشحين، سيتلقون عروضًا من المؤسسات المعنية، قبل 31 ماي 2024.

شروط الأهلية

لتتمكن من التقدم لهذا البرنامج، يجب على المرشحين تلبية عدد معين من المتطلبات:

إثبات البكالوريا أو ثلاث سنوات من التعليم العالي في الفنون أو الهندسة المعمارية.

عرض عملك الشخصي عبر الإنترنت.

إثبات المستوى الصحيح لإتقان اللغة الفرنسية.

أما بالنسبة لملف التقديم، فيجب أن يتضمن السيرة الذاتية التفصيلية للمرشح، وكشف الدرجات حسب التخصص. وشهادات المرشح، وخطاب التقديم، وخطاب التوصية. يتم إرسال الطلبات إلى موقع Campus Art.

