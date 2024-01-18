فرنسا تطلق تأشيرة شنغن الرقمية وهذه إجراءات الحصول عليها

أصبحت فرنسا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطلق إجراءات تأشيرة شنغن الرقمية. وإن كان ذلك لعدد محدود جدًا من المسافرين.

اعتبارًا من 1 جانفي 2024، أصبح حوالي 70 ألف متقدم في جميع أنحاء العالم مؤهلين للتقدم بالكامل عبر الإنترنت. للحصول على تأشيرة شنغن لحضور الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين 2024. والتي من المقرر عقدها في باريس، فرنسا في الفترة من 26 جويلية إلى 11 أوت. ومن 28 أوت حتى 8 سبتمبر 2024، على التوالي.

ويعني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية لفرنسا أن المستفيدين سوف يتخطون العديد من الإجراءات. التي عادة ما تكون مطلوبة للحصول على تأشيرة فرنسية قصيرة الأجل.

ويشمل ذلك تجنب انتظار الموعد المتاح، وجمع الكثير من المستندات، ودفع الرسوم الباهظة وحضور المقابلات.

وفقًا للسلطات الفرنسية، فإن المؤهلين للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية سيكونون فئتين.

الفئة الأولى هي أعضاء الأسرة الأولمبية والبارالمبية الذين يتم تقديم طلب اعتمادهم إلى اللجنة الأولمبية أو البارالمبية (OCOG).

أما الفئة الثانية، من ناحية أخرى، فتتكون من ضيوف رسميين آخرين تمت دعوتهم من قبل OCOG.

كما سيتمكن 15 ألف رياضي دولي و9000 صحفي من الحصول على تأشيرات شنغن رقميًا. لحضور الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في باريس.

ما هي إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية؟

اعتمادًا على الفئة التي ينتمون إليها، قد تختلف إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية لتلك الأجزاء من الألعاب الصيفية في فرنسا.

في الوقت نفسه، قد يختلف الإجراء قليلاً اعتمادًا على مركز طلب التأشيرة الذي يتولى هذا الإجراء في البلد الذي يتقدمون منه، على الرغم من أن المتقدمين مؤهلون لتقديم طلبهم في أي بلد، وليس فقط في وطنهم دولة.

الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية كعضو في العائلة الأولمبية

عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية من خلال مركز VFS Global. لا يحتاج المتقدمون إلى تحديد أي نوع من المواعيد.

كما يجب عليهم الحضور إلى مركز التأشيرات بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً، وهو الوقت المخصص لهم.

يجب تقديم المستندات المطلوبة التالية إلى مسؤولي مركز التأشيرات وهي:

-جواز سفر ساري المفعول، وسيأخذونه معهم إلى المنزل بمجرد انتهاء الموعد. لا حاجة لتركها في مركز التأشيرات.

-شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن OCOG.

-يجب على القُصّر (أقل من 18 عامًا) تقديم النموذج المخصص لهم.

كما سيقوم المتقدمون بتقديم القياسات الحيوية الخاصة بهم – بصمات الأصابع والصور – في مركز التأشيرات. لا يلزم دفع أي رسوم تأشيرة لرسوم VFS.

بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون من خلال TLScontact، فإن الاختلاف الوحيد في الإجراءات. هو أنه يجب عليهم إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني لمركز TLScontact حيث يرغبون في تقديم طلبهم.

في نموذج طلب موعد TLScontact عبر الإنترنت، يجب على المتقدمين اختيار نوع التأشيرة “الأعضاء المعتمدون في العائلة الأولمبية”. سيتمكن المتقدمون من الوصول إلى جدول المواعيد الذي سيضمن موعدًا خلال 24 ساعة.

للإشارة، فإن جميع الإجراءات عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية. من خلال TLScontact كعضو في عائلة الألعاب الأولمبية. هي نفسها المتبعة مع VFS، بما في ذلك عدم وجود رسوم.

الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية كضيف OCOG

سيحتاج الأشخاص الذين تمت دعوتهم من قبل OCOG لحضور الألعاب إلى إكمال طلب التأشيرة. من خلال موقع France-Visas عن طريق تحديد: طلب تأشيرة الإقامة القصيرة > مشروع “العمل” > سبب “الحدث الرياضي”.

يجب تحديد موعد للحصول على التأشيرة لهذه الفئة، في تاريخ متاح. يجب على مقدم الطلب تقديم جواز سفره مع المستندات المدرجة. في إيصال تسجيل تأشيرات فرنسا، بالإضافة إلى خطاب الدعوة من OCOG.

من ناحية أخرى، عند التقديم من موقع TLScontact. يجب على المتقدمين اختيار نوع التأشيرة “بدعوة من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024”.

تتمثل مزايا التقديم كضيف في OCOG في أن طلب التأشيرة مجاني تمامًا: لا يتعين عليهم دفع أي رسوم تأشيرة أو رسوم خدمة.

التوجه إلى الألعاب الأولمبية في فرنسا: إليك ما تحتاج إلى معرفته

سيحتاج المتفرجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرات شنغن عادية حتى يتمكنوا من دخول فرنسا لحضور أولمبياد باريس 2024.

وتتضمن العملية تحديد موعد مسبقًا، وجمع قائمة بالمستندات، وحضور مقابلة التأشيرة، ودفع رسوم التأشيرة البالغة 80 يورو.

قد يتم تطبيق رسوم إضافية تبلغ حوالي 40 يورو في الحالات التي يتم فيها تقديم الطلب في مركز تأشيرات وسيط.