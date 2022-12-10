فرنسا تطيح بإنجلترا و تبلغ نصف نهائي مونديال قطر

تمكن منتخب فرنسا من الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل اثنين في الدور ربع النهائي من منافسة مونديال قطر.

وسجّل الثنائية كل من متوسط الميدان تشاويميني في الشوط الأول، و جيرو في الشوط الثاني. في حين قلّص النتيجة المهاجم هاري كين عن طريقة ضربة جزاء.

كما ضيّع القائد هاري كين ضربة الجزاء الثانية في اخر عشر دقائق من الشوط الثاني.

و عبر المهاجم مبابي ورفقائه إلى الدور نصف النهائي من العرس الكروي أين سيواجهون لمواجهة المغرب.

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