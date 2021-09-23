فرنسا تعترف بلقاح سينوفاك

بشرى سارة للمسافرين الذين تم تطعيمهم بلقاح سينوفاك الصيني، حيث سيتمكنون الآن من السفر إلى فرنسا، دون شروط مشددة.

ولن يخضع الراغبون في السفر الى فرنسا للتدابير التقييدية المفروضة حتى ذلك الحين. والمتمثلة في تقديم اختبار PCR سلبي أقل من 48 قبل الصعود إلى الطائرة. والاختبار الإجباري عند الوصول إلى المطار في فرنسا، والحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ووفقًا لمرسوم نُشر هذا الخميس، في الجريدة الرسمية الفرنسية. فإن اللقاحات المصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، معترف بها الآن للسفر إلى فرنسا. بالإضافة إلى تلك المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). هناك ثلاثة لقاحات مصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية Sinovac و Serum الهندي و Sinopharm.

في الجزائر، يتم تطعيم غالبية السكان بـ Sinovac. تستخدم الجزائر أيضًا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسبوتنيك. وتم الاعتراف باللقاحين االأولين من قبل EMA. فيما لم يتم التعرف على اللقاح الروسي من قبل EMA أو منظمة الصحة العالمية.

للسفر إلى فرنسا من الجزائر، يجب أن تكون قد أكملت جدول التطعيم الكامل مع Sinovac أو أحد اللقاحات المعترف بها من قبل EMA. وبمجرد الوصول إلى هناك، سيتعين على المسافر من الجزائر الخضوع لحقنة جديدة من لقاح Messenger RNA. من أجل الحصول على تصريح صحي. هذا الأخير ضروري للتمكن من السفر في وسائل النقل، والوصول إلى أماكن مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما، إلخ.