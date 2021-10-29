فرنسا تعترف رسميا بقوة وخطورة البحرية الجزائرية

إعترف رئيس أركان القوات البحرية الأميرال بيير فاندييه بقوة وخطورة البحرية الجزائرية التي تطورت وتنامت في السنوات العشر الاخيرة. وهذا رفقة كل من الصين ماليزيا اندونيسيا تركيا.

وفي حوار خص به الاميرال فاندييه pierre vandier صحيفة تيليغرام الفرنسية إعترف قائد البحرية الفرنسية بقوة الجزائر البحرية خلال السنوات العشر الأخيرة. وجاء هذا الإعتراف الرسمي من السلطات العسكرية الفرنسية على هامش مراسيم إفتتاح المدرسة البحرية الفرنسية امام 700 طالب.

وواصل الاميرال إعترافه بأن أسطول البحرية الجزائرية عرف تطورا كبيرا الأمر الذي سيغير موازين القوة على مستوى البحر .

وكشف قائد البحرية الفرنسية ان الجزائر اصبحت تمتلك 6 غواصات روسية من الطراز كيلو والمجهزة بصواريخ كروز البحرية كليبر. بالإضافة إلى طرادات صينية واردات من صنع ثاليس لا تملكها فرنسا.

وقال الاميرال بهذا الشأن “لقد دخلنا حقبة المفترسين.. فالجزائر أصبح لديها الآن ست غواصات روسية من طراز كيلو مجهزة بصواريخ كروز البحرية كليبر يغير ذلك من قواعد اللعبة، لديها كذلك طرادات صينية ورادارات من صنع ثاليس لم نمتلكها بعد، وعلى هذا الأساس أقول لقواتي: لقد دخلنا حقبة بحرية آكلة للحوم”.

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/amiral-pierre-vandier-la-nouvelle-devise-de-l-ecole-navale-est-tres-signifiante-pour-toute-la-marine-24-10-2021-12853472.php