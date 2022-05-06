فرنسا تعتزم مراجعة اتفاقيات تنقل وإقامة الأشخاص مع الجزائر

في مقابلة مع فيغارو فوكس نُشرت على موقعه الإخباري، لمح السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور. إلى أن فرنسا تدرس مراجعة اتفاقيات 1968 بشأن تنقل وإقامة الأشخاص الموقعة بين الجزائر وباريس.

وحسب ذات المصدر فقد تم التفاوض على حركة وتوطين الجزائريين في فرنسا. في وقت كانت تبذل فيه جهود لجلب العمالة الأجنبية إلى فرنسا.

وقد أعيد التفاوض بشأنه ثلاث مرات، لكن مبادئه الأساسية واستثناءاته من القانون العام ظلت كما هي.

وأضاف السفير الفرنسي السابق “في كل مرة أردنا تغيير الخلفية، نفشل. واليوم سنضطر إلى طرح الجهاز بالكامل للنقاش، لكننا نميل إلى وضع الملفات المرتبطة بالجزائر بعيدًا. ويجب مناقشة هذه النقطة والحصول على نظرة عامة حقيقية عن علاقتنا”.