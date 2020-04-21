فرنسا تعلق الطيران من وإلى دول خارج منطقة شنغن

أعلنت وزيرة المواصلات والبيئة الفرنسية، إليزابيت بورن، عن تعليق الطيران بين فرنسا والدول الواقعة خارج منطقة شنغن.

وقالت الوزيرة، في حوار مع إذاعة “RTL” الفرنسية، اليوم الثلاثاء: “لم تعد هناك رحلة دولية واحدة على ما يبدو من وإلى خارج منطقة شنغن”.

وأوضحت الوزيرة، أن الرحلات التي جرى تنظيمها سابقا لإعادة من تبقى من مواطنين فرنسيين من خارج منطقة شنغن، مستمرة حتى الآن.

وتابعت ذات المتحدثة، أن هذه الرحلات، صارت على وشك الاكتمال.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا.