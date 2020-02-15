فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها

أعلنت السلطات الفرنسية، وفاة سائح صيني على أراضيها، بفيروس كورونا المستجد، في أول تسجيل لحالة وفاة بهذا الفيروس، في القارة الأوروبية.

وتعد هذه الحالة، هي أولى حالات الوفاة بهذا الفيروس، خارج قارة آسيا.

وقد تم تسجيل، خارج الصين، حالتي وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ، والأخرى في الفيليبين.

وكشفت السلطات الصينية، اليوم السبت، أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين حتى الآن.

و سجّلت مقاطعة هوبي، 143 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بينما تخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين، 66 ألف شخص.