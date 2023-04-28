فرنسا تعلن تأجيل قانون الهجرة وهكذا سيتم التعامل مع الحراڤة

بسبب الإضرابات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا مؤخرًا ضد إصلاح نظام التقاعد. تم تأخير مناقشة قانون الهجرة الجديد إلى الخريف المقبل

وعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذا الموضوع خلال اجتماعه مع 11 قارئًا لصحيفة Le Parisien اليومية.

وخلال هذا الاجتماع ، أعلن رئيس الدولة أنه يريد قانون هجرة عادلا وفعالا في نص واحد، قبل صيف عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، خلال مؤتمر صحفي حول جدول الأعمال التشريعي. أشارت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مرة أخرى إلى مشروع قانون الهجرة الجديد. ووفقًا لها، لن يناقش البرلمان أخيرًا قانون الهجرة هذا قبل الخريف المقبل.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة الوزراء الفرنسية عن رغبتها في جعل الإجراءات في البلاد أكثر فاعلية. لترحيل الذين ليس مقدر لهم البقاء في فرنسا”. وتحسين اندماج أولئك الذين ترحب بهم البلاد.

من ناحية أخرى ، بسبب عدم وجود أغلبية للتصويت على النص الجديد. قالت إليزابيث بورن إن مسودة قانون الهجرة الجديد ستعرض على البرلمان في الخريف المقبل.

في هذا السياق، وجهت بورن أصابع الاتهام بشكل خاص إلى الجمهوريين. بسبب عدم وجود خط مشترك بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. الذين تعول الحكومة عليهم للتصويت على نصها الجديد.

وفي غضون ذلك، أعلنت رئيس الوزراء أيضًا عن تعبئة 150 ضابطًا إضافيًا من ضباط الشرطة في جبال الألب ماريتيم. وذلك لمواجهة “ضغوط الهجرة المتزايدة”.