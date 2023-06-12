فرنسا تعلن عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

كشف المجلس الديني الإسلامي في فرنسا (CMTF) عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

وجاء في البيان أنه “بالنظر إلى أدق البيانات العلمية المتعلقة بشهر ذي الحجة، فإن القمر الجديد لشهر ذي الحجة. سيولد يوم الأحد 18 جوان 2023 على الساعة 4:37 بتوقيت غرينتش (6:37 صباحًا). بتوقيت باريس).

وأشارت إلى أن الهلال الجديد سيكون مرئيًا في نفس اليوم الساعة 6:36 مساءً (8:36 مساءً بتوقيت باريس)”.

وخلص البيان بالتالي إلى أن اليوم الأول من شهر ذو الحجة سيكون يوم الاثنين 19 جوان 2023. وبالتالي فإن عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 28 جوان 2023.

وبما أن شهر ذي الحجة مرتبط أيضًا بالحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، يشير المجلس الإسلامي في فرنسا إلى أن يوم عرفات سيصادف، 27 جوان، 2023.