فرنسا تعول تشديد شروط لمّ شمل الأسرة

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانين إنه مستعد لفرض اختبارات اللغة على أفراد الأسرة المتقدمين. للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين يوم الثلاثاء خلال جلسة برلمانية إن الحكومة “تؤيد” التعديلات في مشروع قانون الهجرة. الذي سيقدم إجراءات للحد من لم شمل الأسرة.

كما هو الحال، فإن النص المقدم في 1 فيفري في مجلس الوزراء والذي يجب فحصه. اعتبارًا من نهاية مارس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين، لا ينص على أي بند حول هذا الموضوع.

كما قال: “سأؤيد الأحكام التي يمكن أن تحد من لم شمل الأسرة دون أن تكون غير دستورية. مشيرًا إلى ثلاث طرق لتقييد هذا الحق. الأول، كما أوضح، يمكن أن يشمل إعادة مناقشة شروط الاستقبال. (حجم الإقامة ، الدخل ، مدة الإقامة في الإقليم ، إلخ) المطلوبة من الأجانب الذين يرغبون في إحضار أسرهم إلى فرنسا”.

أخيرًا، قال دارمانين إنه منفتح على فرض اختبارات اللغة و “قيم الجمهورية” على أفراد الأسرة المتقدمين. للحصول على تأشيرة لم شمل الأسرة.

وأكد الوفد المرافق للوزير لوكالة فرانس برس انه اذا تم تبني مثل هذه الاجراءات. بموجب القانون المعنون “للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج”، فان ذلك “سيحد للمرة الاولى في القانون الفرنسي” من لم شمل الاسرة.

للإشارة، في عام 2022، أصدرت فرنسا 33735 تصريح إقامة أولى على أساس لم شمل الأسرة أو لم شمل الأسرة.

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