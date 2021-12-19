فرنسا تغرم 130 جزائريا احتفل بفوز الجزائر بكأس العرب

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تغريم الشرطة الفرنسية لـ 130 جزائريا احتفل بفوز الجزائر بكأس العرب في الشانزليزيه بباريس.

واحتفل مشجعون من الجزائر بفوز محاربي الصحراء يوم أمس السبت بفوز الجزائر بكأس الأمم العربية. حيث اعتبره موقع LCI تحديا من الجزائريين خاصة بعد منعهم من الذهاب إلى الشانزليزيه.

وخلقت احتفالات الجزائريين بالنصر الكاسح والتاريخي توترات واشتباكات بين الأنصار وعناصر الأمن الفرنسي

وأفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الشرطة فرقت الأنصار الذين تجمعوا وغرمت من تم احتجازهم.

ووفقًا لتقرير الشرطة الفرنسية، فقد تم تغريم 130 شخصًا إلى غاية الساعة التاسعة والربع من مساء أمس السبت. لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة.

وبعد الاحتفالات الأولى الهادئة، في حي باربي الباريسي، تجمع مئات الجزائريين على أرصفة شارع الشانزليزيه. حيث كانت حركة المرور مزدحمة للغاية في الشارع.

وقد إتخذت السلطات الفرنسية تدابير صارمة تحسبا لنهائي كأس العرب الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره التونسي. بملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصدرت قيادة شرطة باريس أمرا بإنشاء محيط أمني بشارع الشانزيليزيه، ومنع أي تجمع وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب موقع راديو مونتي كارلو، فإن قيادة الشرطة بمدينة مارسيليا إتخذت نفس التدابير. بمنع أي مظاهرة أو مسيرة في وسط المدينة بين الساعة الـ8 صباحا و9 مساءً.

كما رصدت كاميرا قناة “النهار” في العاصمة الفرنسية باريس، مظاهر ومشاهد لعملية قمع الشرطة الفرنسية لاحتفالات الجزائريين.

وحسب لقطات مصورة رصدتها مراسلة قناة “النهار” بفرنسا، فقد تدخلت الشرطة الفرنسية بقوة. وقمعت احتفالات كان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في باريس، يحاولون إقامتها، بمناسبة تتويج “الخضر”.

وفي إحدى اللقطات المرصودة، شوهد شرطي فرنسي وهو يقوم بانتزاع الراية الوطنية. التي تمثل علم الشهداء، ويقوم برميها على الأرض.

وقبل تلك اللقطة، كان شابان على متن دراجة نارية، يضعان على رأسيهما الخوذة، وسط زحمة الطريق في طرقات باريس. قبل أن يتقدم منهما شرطي من أفراد قوات مكافحة الشغب، ويقوم بانتزاع العلم الجزائري الذي كان أحد راكبي الدراجة يضعه على كتفه.

تطبيق النهار

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp