فرنسا تغلق جميع حدودها مع الإتحاد الاوروبي وفضاء “شنغن” لمدة 30 يوما إبتداء من الغد

أعلن الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون اليوم انه سيتم غلق جميع الحدود مع الإتحاد الاوروبي وفضاء “شنغن” لمدة 30 يوما إبتداء من الغد.

وصرح الرئيس ماكرون اليوم في خطابه للفرنسيين أنهم في حرب صحية ضد فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.

وكشف الرئيس الفرنسي عن إقامة مستشفى ميداني للجيش في منطقة الألزاس من اجل التصدي للفيروس والحد من إنتشاره.

واكد ماكرون في خطابه إلى أن الجيش الفرنسي سيساعد في إدارة الأزمة الصحية لمواجهة كورنا في بعض المناطق.

من جهة اخرى قال ماكرون انه بداية من منتصف يوم الثلاثاء سنحد بشكل كبير من تحركات المواطنين وذلك لمدة 15 يوما على الأقل.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى ان سيواجه كل من يخل بقرار منع التنقل عقوبات.