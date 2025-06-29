فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة

منعت فرنسا، التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة، ضمن إجراءات جديدة تهدف لحماية الأطفال من أضرار التدخين السلبي.

وبدأت السلطات الفرنسية، في تنفيذ هذا القرار، اليوم الأحد، حيث يشمل الحظر مناطق انتظار الحافلات والمحيط المباشر للمكتبات والمسابح والمدارس.

وتم تطبيق القانون بعد 24 ساعة فقط من نشره في الجريدة الرسمية يوم السبت.

وجاء توقيت التنفيذ قبل أسبوع من بدء العطلة المدرسية لضمان حماية فورية للأطفال من التعرض للدخان في الأماكن العامة.

واستثنى القرار، المدرجات الخارجية للمقاهي والمطاعم، ما أثار استياء نشطاء مكافحة التبغ. الذين أبدوا امتعاضهم أيضا من عدم شمول الحظر للسجائر الإلكترونية.

وكان من المقرر أصلا تطبيق الإجراءات يوم الثلاثاء، لكن النشر المبكر في الجريدة الرسمية عجل بتنفيذها اليوم الأحد.

كما يحظر القانون التدخين ضمن دائرة نصف قطرها 10 أمتار حول المدارس والمسابح والمكتبات. وغيرها من الأماكن التي يرتادها القاصرون.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن نيتها الكشف قريبا عن اللافتات الرسمية التي ستستخدم للإشارة للمناطق المحظور التدخين فيها. مع فرض غرامات تتراوح بين 135 و700 أورو على المخالفين.