فرنسا تفرض فحوص كورونا على القادمين من الصين

أعلن وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا براون، عن فرض فحوص كورونا على الوافدين من الصين، اعتبارا من أمس الأحد.

وقال الوزير: “هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا. وإنما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديدا التحقق من المتحورات الجديدة”.

مضيفا أن متحورات أوميكرون حاليا في الصين، حيث ستكون هناك مناقشة على المستوى الأوروبي خلال الأسبوع لمواءمة هذا النموذج من الفحوصات.

كما قال وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، إن هناك 6 رحلات جوية إلى فرنسا أسبوعيا من البر الصيني و4 رحلات من هونغ كونغ.

ويمر معظم الركاب من الصين إلى فرنسا عبر مطار شارل ديغول فقط.

ومن 300 راكب نزلوا من رحلة الى العاصمة الفرنسية، الأحد، دخل 60 البلاد وخضعوا جميعا لفحوصات الكشف عن الفيروس.

وسيتعين على الوافدين من الصين وضع كمامة، وأن يكونوا مستعدين للخضوع لفحص عند الوصول، والذي سيتم إجراؤه بشكل عشوائي.

واعتبارا من الخميس سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر.