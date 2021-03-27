فرنسا تقرر ترحيل القصر الجزائريين والمغاربة غير المصحوبين بذويهم

قررت فرنسا ترحيل القصر الجزائريين والمغاربة، غير المصحوبين بذويهم.

وجاء القرار، في تصريح وزير الداخلية الفرنسي ، جيرار دارمانين، في إطار زيارته إلى بوردو.

وقد رحب عمدة مدينة بوردو الفرنسية بالقرار الذي اتخذته فرنسا من أجل ترحيل القصر الجزائريين والمغاربة.

وصرح لصحيفة le journal du dimanche “نحن في دولة قانون وعلينا أن نجد الحلول لهؤلاء، يجب أن نكون براغماتيين”.

وأضاف ” قرر وزير الداخلية تجنيد 140 ضابطا إضافيا في المدينة الكبيرة ، بينهم 70 ابتداء من بداية سبتمبر”.

وأكد أن بوردو شهدت زيادة حادة في الانحراف والحوادث منذ عام 2015، في ظل تفاقم عدد الحراقة هناك.