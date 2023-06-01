فرنسا تقرر تشديد شروط تسوية العمال غير المسجلين

أعلنت فرنسا عن تشديد شروط تسوية العمال الأجانب غير المسجلين، في إطار قانون الهجرة الجديد الذي تحضر له باريس.

ويحدد النظام الحالي، الذي قدمه جيرالد دارمانين، شرط التواجد في فرنسا لمدة 3 سنوات. وأيضًا شرط العمل لمدة 18 شهرًا على الأقل في وظيفة متوترة ولديها وعد بالتوظيف.

علاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية الفرنسية مستعدة لمراجعة هذه الشروط للتوصل إلى حل وسط “معقول” مع اليمين.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون وزارة الداخلية الفرنسية على استعداد لرفع شروط الإقامة في فرنسا إلى خمس أو ست. أو حتى سبع سنوات. ويدرج في هذا المحور من قانون الهجرة الجديد الالتزام بالحصول على عقد دائم.

بالإضافة إلى هذه المحاور يتم إضافة موضوع إلى هذه القائمة مفتوح لإمكانيات المراجعة. هذه هي حالة المساعدة الاجتماعية بشكل خاص.

في الواقع، أعلن وزير الداخلية الفرنسي سابقًا أنه منفتح على نقاش لمراجعة شروط هذه المساعدة ، والتي يريد حزب LR أيضًا قصرها على المساعدة الطبية الطارئة.