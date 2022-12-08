فرنسا تقرر طرد طفل جزائري مريض من أراضيها

يعيش والد طفل مريض يبلغ من العمر 9 سنوات، أياما صعبة، بعد أن هددته فرنسا بالترحيل إلى الجزائر.

وتم رفض تصريح إقامته من قبل المحافظة ومحكمة غرينوبل الإدارية ومحكمة الاستئناف في ليون.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد تم تنظيم حشد من الدعم يوم أمس أمام المحافظة.

لؤي يبلغ من العمر 9 سنوات وتمنعه إعاقته الشديدة من التحدث أو المشي أو استخدام ذراعيه.

لمدة أربع سنوات، كان في Isère مع والده حيث يمكن متابعته من قبل متخصصين. ورغم ذلك فقد أكدت المحافظة والمحكمة الإدارية قرار طرده هو ووالده.

وقال والد الطفل “تعريض حياة طفل للخطر غير إنساني. وصلنا إلى فرنسا عام 2019 ، للاستفادة من العلاجات والأخصائيين الغائبين عن بلدهم الأصلي.

وقالت ريوانا بودو، طبيبة لوي المعالجة: ” الحجج التي قدمت للمحافظات والمحكمة الإدارية. هباءً. حصلنا على شهادة من طبيب الأعصاب تثبت أن هذه الأدوية غير قابلة للاستبدال. ومع ذلك ، لم يأخذوا هذا القرار بعين الاعتبار. ولدينا أيضًا شهادات من أطباء في الجزائر تقول أن الأدوية غير متوفرة”.

ويقول والد لوي: “تخيل نفسك مع طفل يعاني من إعاقة كاملة. عليك أن تغادر المنطقة بين عشية وضحاها بعد أربع سنوات تقريبًا، ليلًا ونهارًا، مع ابني”.

وطلب والد الطفل من محافظة Isère استقبالهم للدفاع عن قضيتهم. “أفعل كل ما في وسعي لأجعله سعيدًا. مثل جميع الأطفال، من حقه أن يعيش”.