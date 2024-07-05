فرنسا تقصي البرتغال وتصطدم بإسبانيا في نصف نهائي اليورو

حسم منتخب فرنسا التأهل إلى النصف النهائي من منافسة كأس أمم اوروبا بعد الفوز أمام منتخب البرتغال التي تجري بألمانيا.

و فاز منتخب فرنسا عن طريق ضربات الجزاء التي حسمها الأخير هيرنانديز، بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي.

و اصطدم منتخب الديكة بمنتخب اسبانيا في نصف نهائي اليورو، بعد تأهل لاروخا أمام منتخب ألمانيا في المباراة التي جرت اليوم الجمعة.

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