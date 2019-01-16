فرنسا تقلص “كوطة” الجزائريين من “الفيزا”

قلصت القنصلية الفرنسية، عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، سنة 2018، في الوقت الذي ارتفعت تلك المقدمة، للتونسيين والمغاربة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية ، فقد احتلت المرتبة الرابعة، في ترتيب الجنسيات، التي صدرت لها أكبر عدد من التأشيرات في عام 2018.

وقد منحت فرنسا، سنة 2018 أزيد من 297 ألف تأشيرة للجزائريين، في حين أنها كانت 413 ألف سنة 2017، بانخفاض بلغ نسبة 40 ٪.

في غضون ذلك ، حصل المغاربة على 334 ألف تأشيرة، عام 2018 مقابل 323 ألف سنة 2017 ، مما وفر لهم المركز الثالث.

كما ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، عام 2018 ، حيث حصل على 154 الف تونسي، على التأشيرة، مقابل 136 ألف عام 2017.