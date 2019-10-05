فرنسا تقوم بأول خطوة لخطف هذا الجزائري الصاعد

قام الإتحاد الفرنسي بخطوة مهمة لضمان خدمات الجزائري الأصل، ريان آيت نوري، وتفادي إلتحاقه بالخضر في الفترة القادمة.

وتحصل المُدافع الأيسر الصاعد على أول إستدعاء له من أجل تمثيل المنتخب الأولمبي الفرنسي، وهذا بعد تألقه الكبير مؤخرا.

وسيكون نجم أونجي معنيا بالتواجد في التربص القادم لصغار “الديكة”، وهو ما سيُحفزه على إنتظار دوره للمُشاركة مع الأكابر مُستقبلا.

ويُصنف صاحب الإنطلاقات السريعة من أبرز المواهب في “ليغزاغون”، وهو الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عُمره.

وأشارت جريدة “ليكيب” بأن خريج مدرسة “السكو”، مُتابع من كبير الليغ 1 باريس سان جيرمان والذي يُريد التعاقد معه شتاءً.

يُذكر بأن آيت نوري يمتلك أصولا جزائرية، وكان من المُفترض أن يتحصل على إهتمام من الفاف من أجل تدعيم المنتخب.

ونلفت النظر بأن مهمة الفاف في إقناع اللاعب بتمثيل مُحاربي الصحراء لن تكون سهلة، بإعتباره يمنحه الأولوية لفرنسا حاليا.