فرنسا تكشف عن أول أيام الشهر الفضيل

يستعد المجتمع الإسلامي حول العالم لاستقبال شهر رمضان، فرصة للتقرب من الله والاستمتاع بأجواء عائلية.

وفي أعقاب ذلك كشف المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عن موعد أول يوم من شهر رمضان.

في فرنسا، تم تحديد الموعد بوضوح من قبل CFCM. لكنه لا يزال غير مؤكد بالنسبة للعديد من الجمعيات الأخرى التي تنتظر ليلة الشك. المقررة يوم الأحد 10 مارس.

وبحسب هذه المؤسسة التي تضم عدة جمعيات تمثل الجالية الإسلامية في فرنسا. يمكن معرفة تاريخ بداية شهر الصيام هذا، بناء على الحسابات الفلكية.

أعلن المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية، في بيان صحفي، نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن يوم الاثنين 11 مارس. سيكون أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا.

ويأتي هذا الإعلان بناء على معايير فلكية ورؤية الهلال الجديد، بعد دراسة معمقة للمعطيات العلمية.

وأشار CFCM إلى أن القمر الجديد سيكون بالتزامن يوم الأحد 10 مارس الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت باريس. إعلان يحدد رسميا بداية هذا الشهر المقدس.

وفيما يتعلق بأحكام الصيام، يشير المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وجود عدة استثناءات لفئات معينة من المسلمين. خاصة لكبار السن والحوامل والمسافرين.

كما يعلن المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام، والمقدرة بـ 9 يورو.