فرنسا تكشف عن شروط دخول الجزائريين إلى أراضيها

كشفت سفارة فرنسا لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، عن الشروط التي وضعتها الحكومة الفرنسية لدخول المسافرين، ومن بينهم الجزائريين. حيث تم تصنيف الجزائر في الخانة البرتقالية من حيث تفشي وباء كورونا.

وقالت سفارة فرنسا لدى الجزائر إن الإجراءات الصحية تنطبق على جميع المسافرين قبل المغادرة وعند الوصول إلى الأراضي الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، توجد قيود على الوصول إلى الأراضي الفرنسية اعتمادًا على بلد منشأ المسافرين.

وأوضحت ” تختلف ظروف قدومك إلى فرنسا حسب البلد الذي أتيت منه وحالة التطعيم الخاصة بك. وفيما يخص الجزائر والموجود على القائمة البرتقالية. يتم قبول اللقاحات المصرح بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية و Moderna و AstraZenecca. و Johnson & Johnson.

وأفادت أنه في حال تلقي المسافر التطعيم، يجب على كل مسافر يزيد عمره عن 11 عامًا أن يقدم عند الصعود. النتيجة السلبية لاختبار pcr الذي تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من الرحلة. أو لاختبار مستضد تم إجراؤه قبل أقل من 48 ساعة من الرحلة.

أما في حال عدم تلقي اللقاح، فإنه لا يمكن السفر إلى فرنسا إلا إذا كان لدى المعني سبب مقنع للقيام بذلك. ويمكن أن يتم إجراء اختبار كورونا مفاجئ عند الوصول إلى فرنسا. والالتزام بالحجر الصحي بعد الوصول إلى فرنسا لمدة 7 أيام.