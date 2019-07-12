فرنسا تكشف هوية قاتل امرأة حامل دهسا وتؤكد “ليس جزائريا”

كشفت القناة الإخبارية الفرنسية Cnews أن الشاب الذي تسبب أمس الخميس، في مقتل امرأة، وإصابة طفليها، بفرنسا، لم يكن مناصرا جزائريا، بل مواطن مغربي كان عائداً إلى منزله بعد يوم عمل.

وأشارت ذات القناة الإخبارية أن هذا الأخير، أراد تجنب المرور وإجراء مناورة سريعة وخطيرة، تسبب في مقتل الأم وإصابة طفليها.

وقد أصيبت الأم وابنها الذي كان على متن عربة الأطفال، وابنها القاصر، بجروح خطيرة بعد دهسها من طرف مغربي، يبلغ من العمر 21 سنة، بعد أن فقد السيطرة على سيارته.

وقد توفيت الحامل البالغة من العمر أربعين عامًا على الفور، على الرغم من الرعاية العاجلة التي قدمها رجال الإطفاء، فيما تم إنقاذ الطفل، والذي كان في حالة خطيرة، بعد إخراجه من عربته، أما ابنها المراهق فقد أصيب بكسور في الساق.