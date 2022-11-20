فرنسا تلقي القبض على جزائري أكثر اللصوص نشاطا في باريس

ألقت فرقة مكافحة الجريمة (BAC) في فرنسا القبض على أكثر لصوص نشاطا في باريس، وهو جزائري يبلغ 43 عامًا. معروف لدى الشرطة ومطلوب لعشرات السرقات التي ارتكبت في فنادق فاخرة ومطاعم في منطقة باريس.

تعود وقائع القضية إلى حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، في محطة مترو ريومور سيباستوبول. إثر ملف جمعته عناصر. حيث استطاع هذا الأخير الاعتماد على كل السرقات التي ارتكبها هذا الجزائري الأربعينيات، لاعتقاله.

تضاف إلى هذا الملف ثلاث سرقات جديدة ، يستخدم فيها بطريقة احتيالية البطاقات المصرفية لهؤلاء الضحايا.

في المجموع ، تمت محاكمة هذا الجزائري على ثلاثين عملية سرقة، من بينها 12 تم ارتكابها في باريس. للهروب من مسؤولياته والفرار من الشرطة ، يخترع هذا الأخير هويات مزيفة.

في جويلية الماضي ، ظهر اسمه في ملف كمبيوتر محمول مفقود يحتوي على بيانات حساسة. وبالفعل ، تمكن الجزائري المعني من سرقة جهاز كمبيوتر خاص بجندي ألماني، خلال اجتماع للناتو، حسب المصدر نفسه.

كما تم إلقاء اللوم على هذا الجزائري سرقات أخرى. على وجه الخصوص، سرقة جوهرة بقيمة 70 ألف أورو من سائح ، سبتمبر الماضي. وسرق ، في نفس اليوم ، حقيبة يد المحافظ من Bouches-du-Rhone.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا الجزائري هو أيضًا مرتكب العديد من السرقات الأخرى. بما في ذلك سرقة الأمتعة يوم 7 أكتوبر. وعقب إلقاء القبض عليه الأخير، شرعت عناصر الشرطة ، في تفتيش منزل هذا المشتبه به. يوم الأربعاء 16 نوفمبر. حيث تم حجز 8650 أورو نقدًا، وساكسفون تقدر قيمته بـ 7000 يورو، وعشرات حقائب اليد.