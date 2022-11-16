فرنسا تلقي القبض على جزائري هرب على طريقة PRISON BREAK من السجن

بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، فر تسعة رجال فروا من مركز الاحتجاز الإداري، في مبنى أكاديمية الشرطة في أويسيل، بفرنسا.

وقالت الشرطة الفرنسية نقلا عن BFM أن المعتقلين التسعة فروا عند حوالي الساعة 10:00 مساءً بكسر الجدار.

وأضاف هذا المصدر أنه بمجرد إطلاق التنبيه. بدأت عمليات البحث، مضيفًا أن الجهاز رُفع ليلًا بعد أن تعذر العثور على الفارين.

ومساء الجمعة ، جاء ضباط شرطة من مركز شرطة روان لتعزيز عمليات البحث. واستؤنفت هذه العمليات صباح السبت، كما تم فتح تحقيق في حادثة الهروب.

وبحسب مصدر الشرطة ، فإن المطلوبين من جنسيات جزائرية وتونسية.

وقالت الشرطة الفرنسية إن البحث جار عن الفارين التسعة. كما تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، مع تعزيز الدوريات.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، فإن البحث صعب بسبب موقعهم المتواجد على حافة الغابة.

القبض على جزائري

في محاولة للعثور على آثار هؤلاء الهاربين، بدأت عملية خاصة بمساعدة شرطة روان. وقد سمحت، بعد أسبوع، من استجواب أحد هؤلاء المعتقلين ، البالغ من العمر 18 عامًا ، وهو تونسي الجنسية.

كما تم العثور على رجلين آخرين واعتقالهما، حيث يتعلق الأمر بسنغالي الجنسية. تم العثور عليه في الدائرة 19 في باريس، بعد الاشتباه في تهريب المخدرات. حيث حكمت عليه محكمة روان بالسجن لمدة أربعة أشهر، حسب تقرير actu.fr.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتجز الآخر الذي تم العثور عليه هو مواطن جزائري يبلغ من العمر 25 عامًا. وكان الأخير قد اعتقل في في سان نازير. وهذا خلال فحص بسيط على جانب الطريق. تم وضعه في حجز الشرطة ثم سجنه في مركز الحبس الاحتياطي في روان. حيث حُكم على هذا المعتقل الجزائري بالسجن خمسة أشهر.

ولا يزال ستة أشخاص، من بينهم جزائريون، في حالة فرار حيث تستمر السلطات الفرنسية في البحث عنهم.