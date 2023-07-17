فرنسا تمنح الجزائرية ليديا جيروس منصبا مهما

تم إجراء تعديل وزاري كبير على مستوى المحافظات في فرنسا خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس 13 جويلية.

وبناءً على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين. ووفقًا له ، فإن هذه هي أكبر عملية إعادة تنظيم تم إجراؤها على الإطلاق في وظيفة المحافظة منذ إنشائها.

وتم تعيين الجزائرية الفرنسية ليديا غيروس كمندوبة عمومية لتكافؤ الفرص في جيروند. وكانت قد شغلت سابقًا منصب السكرتيرة الوطنية المسؤولة عن قيم الجمهورية والعلمانية في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية عام 2015. برئاسة نيكولا ساركوزي. من عام 2015 إلى عام 2016 ، ثم من عام 2017 إلى عام 2019، كانت متحدثة باسم الحزب اليميني.

وتجذب ليديا غيروس الانتباه بسبب عملها السياسي ومناصبها العامة. المتحدثة السابقة باسم الجمهوريين لعدة سنوات ، وهي شخصية معروفة في المشهد السياسي الفرنسي. تم الاعتراف بالتزاماه بالقيم الجمهورية والعلمانية عند تعيينها سكرتيرًا وطنيًا مسؤولاً عن هذه القضايا في حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية.