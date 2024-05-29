فرنسا تمنح تأشيرات شنغن طويلة الأجل لهذا البلد

ستقوم فرنسا الآن بإصدار تأشيرات صالحة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات للخريجين الكمبوديين من الجامعات الفرنسية.

وقررت فرنسا البدء في إصدار تأشيرات شنغن بفترة صلاحية أطول للكمبوديين. الذين تخرجوا من الجامعات الفرنسية بدرجة الماجستير أو الدكتوراه.

وأعلن القائم بأعمال السفارة الكمبودية في بنوم بنه، فابريس إتيان، خلال إعلانه هذا الخبر. خلال اليوم العالمي الثاني لخريجي التعليم الفرنسي، أن الخريجين الكمبوديين. الحاصلين على مستوى تعليمي يساوي أو أعلى من مستوى الماجستير مؤهلون الآن للحصول على تأشيرات شنغن لفرنسا. صالحة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

بالإضافة إلى الخريجين الكمبوديين، سيتم أيضًا إصدار تأشيرات فرنسية ذات فترة صلاحية أطول لأزواجهم وأطفالهم القصر.

ويمكن إصدار تأشيرة سفر شنغن قصيرة الإقامة (تضم 29 دولة أوروبية، بما في ذلك أيسلندا والنرويج وسويسرا). صالحة لمدة سنة إلى خمس سنوات للخريجين الذين أكملوا دراستهم في فرنسا وكذلك لأزواجهم وأطفالهم القصر.

وبحسب القائم بالأعمال، فقد تم اتخاذ قرار إصدار تأشيرات صالحة لمدة تصل إلى خمس سنوات. لهذه المجموعة من المواطنين الكمبوديين في محاولة لتعزيز روابط الخريجين مع فرنسا.

ولا يزال يتعين على الخريجين الكمبوديين وأزواجهم وأطفالهم. الذين يحصلون على تأشيرات صالحة لمدة سنة إلى خمس سنوات اتباع قاعدة الـ 90/180 يومًا.

وهذا يعني أنه على أساس تأشيرة الصلاحية الأطول، يُسمح لهم بالبقاء في أراضي منطقة شنغن. لمدة أقصاها 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.

كما يحتاج الخريجون الكمبوديون الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن فرنسية. صالحة لفترة أطول إلى تقديم طلب من خلال TLS Contact.

ويتعين عليهم تقديم نسخة من درجة الماجستير أو الدكتوراه والتسجيل على موقع France Alumni كامبوديا.

وتقدم الكمبوديون بطلب للحصول على أكثر من 8500 تأشيرة شنغن فرنسية في عام 2023.

وتشير إحصائيات شنغن إلى أنه في عام 2023، تقدم الكمبوديون بطلب للحصول على ما مجموعه 8557 تأشيرة شنغن فرنسية.