فرنسا تمنح تصاريح إقامة للجزائريين وهؤلاء المعنيون

قدمت المديرية العامة للأجانب في فرنسا، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أرقام الهجرة لعام 2023.

وحسب المصدر، فقد أصدرت فرنسا 17 ألف التزام بمغادرة الإقليم.

وبحسب هذه الأرقام، أصدرت فرنسا 323.260 تصريح إقامة في عام 2023، وبذلك تسجل رقما قياسيا جديدا.

وتحتل التصاريح الممنوحة للطلاب المركز الأول في القائمة (103.500 وثيقة). تليها الأسباب العائلية (91.000 عنوان) والهجرة الاقتصادية بإجمالي 54.630 تصريح إقامة ممنوحة خلال العام السابق 2023.

علاوة على ذلك، ووفقا لهذه الأرقام، فإن مواطني الجزائر وتونس هم أول المستفيدين من تصاريح الإقامة هذه.

وتفصيلاً، حصل الجزائريون على 32.180 تصريح والتونسيون 22.400 وثيقة ممنوحة في عام 2023.

وأفادت المديرية العامة للأجانب في فرنسا عن زيادة عملية تنظيم العمال غير المسجلين الموجودين على الأراضي الفرنسية البالغين 11411 شخصًا.

وفي مجال عمليات الطرد، شهدت عمليات الطرد زيادة بنسبة 10% في عام 2023، وهو ما يتجاوز 17 ألف شخص عادوا من فرنسا.