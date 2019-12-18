فرنسا تمنع بيع البراسيتامول ودوليبران إلا بوصفة طبية

حددت السلطات الفرنسية تاريخ الـ15 جانفي المقبل كآخر أجل لبيع كل أنواع مسكنات الألام والحمى التي تتضمن مواد البراسيتامول ودوليبران بدون الحصول على وصفة طبية.

وحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية الفرنسية للتأمين على الأدوية و المواد الصحية، فإن المرضى سيكونون مجبرين على المرور عبر الفحص و الوصفة الطبية من أجل الحصول على هذه الأدوية.

وحسب القائمة التي حددتها الوكالة الفرنسية للتأمين على الأدوية، فإن كل مواد الأسبيرين ودوليبران و باراسيتامول معنية بهذا القرار.

وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي تم إجراؤها على مستوى مدينة ستراسبورغ التي كشفت حالة وفاة بسبب مضاعفات صحية سببها البراسيتامول.

كما تم إحصاء أزيد من 32 حالة وفاة بسبب مضاعفات صحية تسببت فيها مادة ليبوبروفان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوية و المواد الصيدلانية تباع في فرنسا و عدة دول أخرى من بينها الجزائر بدون الحصول على وصفة طبية.