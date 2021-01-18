فرنسا تنتظر الخضر في مونديال كرة اليد وهذا هو موعد المُباراة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
فرنسا تنتظر الخضر في مونديال كرة اليد وهذا هو موعد المُباراة
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون المنتخب الوطني لكرة اليد، على موعد مُباراة بطابع خاص أمام فرنسا، في الدور الرئيسي من المونديال المُقام حاليا في الأراضي المصرية.

وضمن كل من الخضر والديكة تأهلهم للدور القادمة من المُنافسة، وسيلتقيان وجها لوجه سهرة يوم الأربعاء القادم في القاهرة.

وتبدو مُهمة زملاء القائد مسعود بركوس، مُستحيلة، وهم الذين يُقدمون مُستويات مُتواضعة لأبعد الحدود في دورة 2021.

وتؤكد كل المعطيات، بأن مُحاربي الصحراء، لا يمتلكون المؤهلات اللازمة للصمود أمام زملاء لوكا كاراباتيش.

واكتفى الأفناك، بفوز صعب بشق الأنفس أمام المغرب، وهزيمة بفارق شاسع أمام أيسلندا، في إنتظار مواجهة البرتغال، اليوم الإثنين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=949041

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com