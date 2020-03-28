فرنسا تنقل مصابي فيروس كورونا إلى ألمانيا للعلاج

أرسلت فرنسا، اليوم السبت، مروحية عسكرية من مدينة ميتز، وعلى متنها مواطنان فرنسيان إثنان، مصابان بفيروس كورونا، إلى ألمانيا.

وحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أقلعت اليوم، مروحية عسكرية فرنسية، من مدينة ميتز الفرنسية، بإتجاه ألمانيا، وهي تقل مصابين بالفيروس المستجد.

ونشرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تغريدة على “تويتر” كتبت فيها، أن طائرات كايمان المروحية التابعة للجيش، ستتكفل بنقل العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت الوزيرة الفرنسية، أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات ألمانية قادرة على استقبالهم.