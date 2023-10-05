فرنسا تنهار تحت غزو الجرذان والبق وبعوض النمر

مع أقل من عام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، فإن انتشار الآفات مثل البق والجرذان والبعوض النمر. يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الصحية في فرنسا. وضع مثير للقلق يمكن أن يعرض فرنسا للخطر بشكل كبير.

وانهارت فرنسا مؤخرًا تحت غزو الآلاف من الحشرات. ومن بينها البق والفئران وحتى بعوض النمر. كوكتيل بغيض يثير قلق المتخصصين المسؤولين عن مكافحة الآفات بشكل كبير.

وفوق كل ذلك، ستبدأ دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في أقل من 300 يوم. ويكفي أن نقول إن السباق مع الزمن أصبح بالفعل معقدا بالنسبة للسلطات الصحية الفرنسية.

لقد ظل الوضع الاستثنائي في فرنسا حديث العالم منذ عدة أيام. وهاجمت ألمانيا، فرنسا بشكل مباشر حيث قالت “الاشمئزاز المطلق والرعب في فرنسا”. وتتحدث صحيفة ديلي ميل البريطانية عن “غزو” العاصمة من قبل “مخلوقات مصاصة للدماء”.

وبدون برنامج واسع النطاق، تتجه مدينة باريس ببساطة نحو كارثة مخطط لها خلال الألعاب الأولمبية. ومع إقامة المنافسة في الصيف المقبل، فمن المحتمل أن يكون الموسم مناسبًا للتكاثر الجماعي لهذه الحشرات والقوارض.

آفة صحية حقيقية

وإلى درجات الحرارة المرتفعة هذه سيضاف آلاف الزوار إلى منطقة إيل دو فرانس. إذا كان البق الذي يتزايد وجوده في المنازل ودور السينما ووسائل النقل العام، لا ينقل المرض. فإن هذا للأسف ليس هو الحال بالنسبة للفئران والبعوض النمر.

كما تحمل الفئران داء البريميات من خلال بولها، وهو مرض يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الوفاة.

ليس هناك ما هو أكثر تشجيعا من جانب البعوض النمر. لأنه يمكن أن ينقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك والشيكونغونيا وزيكا.

بمجرد الإصابة بهذه الفيروسات، يمكن أن يصاب الإنسان بأعراض خطيرة جدًا اعتمادًا على الحالة.

كما تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديغول. إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

وبق الفراش حشرة صغيرة لونها بني، يتراوح حجمها بين 4 و7 ملم، تعمل على امتصاص دم الإنسان والحيوانات.

90 بالمئة من حشرات بق الفراش لا تتأثر بالمبيدات الحشرية

ويقول عالم الطفيليات والحشرات الطبية في مستشفى ابن سينا في بوبيني مهند الرزقي. إن المبيدات الكيمائية المستخدمة للتخلص من بق الفراش قد لا تقضي عليها بالكامل.

ويوضح العالم قوله: ” تعمل المبيدات الحشرية على قتل الحشرات الضعيفة فيما تبقى حشرات البق. المقاومة على قيد الحياة، وتتكاثر دون التأثر بالمبيدات الحشرية.”

ويضيف عالم الطفيليات والحشرات الطبية أن حوالى 90% من حشرات بق الفراش من النوع المقاوم للمبيدات.