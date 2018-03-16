فرنسا تهدد بضرب سوريا

أكد رئيس الأركان الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، أن باريس ستضرب “بشكل منفرد” في سوريا،

إذا تم تجاوز “الخط الأحمر”، الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون، بالاستخدام المؤكد للكيميائي.

وقال لوكوانتر، “يمكنكم أن تتخيلوا أن الرئيس ماكرون ما كان ليحدد خطا أحمر، وما كان ليدلي بهذا النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ..

“اسمحوا لي أن احتفظ بتفاصيل التخطيط الذي نقدمه إلى رئيس الجمهورية”.

وأعلن الرئيس الفرنسي في ماي عام 2017، أن “أي استخدام لأسلحة كيميائية” في سوريا، من شأنه أن يحمل فرنسا على “الرد الفوري”.

من جهتها، دحضت وزارة الدفاع الروسية تقارير تحدثت عن استخدام دمشق المزعوم للكيميائي في الغوطة الشرقية،

مشيرة إلى أن الأمر يعتبر استفزازات لتبرير تشديد العقوبات ضد سوريا.

وأعلن الجيش السوري، في وقت سابق، عثوره على ورش استخدمها مسلحو الغوطة الشرقية لتصنيع أسلحة كيميائية في منطقة المزارع بين الشيفونية ودوما وذلك خلال عمليات تمشيط هناك.