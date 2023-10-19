فرنسا تهدد بطرد الأجانب

كشفت الحكومة الفرنسية أنه تم وضع شخصين أو ثلاثة أشخاص في منشأة احتجاز إداري وهم في طور ترحيلهم. بعد الإبلاغ عن قيامهم بأعمال متطرفة في أعقاب مقتل مدرس في أراس على يد طالب سابق له،.معروف بتورطه في أعمال متطرفة. سجل من الأفعال والتصريحات المتطرفة.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين من أن مصير هؤلاء الأشخاص ينتظر كل من لديه سجل من التصريحات. أو الأفعال المتطرفة، وسيطبق على من لا يحملون الجنسية الفرنسية، بغض النظر عن وضعهم. مشيرا إلى أنه سيتم تجريد حاملي تصريح الإقامة من حقوقهم ويتم ترحيلهم أيضًا.

وقال جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي ” لقد أعطيت تعليمات صارمة إلى الولاة. بأن أي شخص يتم القبض عليه يجب أن يمثل أمام السلطة القضائية. وفي حالة الأشخاص الذين ليسوا من الجنسية الفرنسية ومهما كانت حالتهم، فإننا نواصل سحب تصريح إقامتهم فورًا و الطرد الفوري أيضاً”.

ورفعت فرنسا حالة التأهب لمكافحة الإرهاب إلى أعلى المستويات عقب هذا الوضع. ومن المتوقع أن تجري الإدارة الفرنسية مراجعة لتحديد الأشخاص الذين لديهم خطر محتمل للتطرف أو الإرهاب وطردهم من البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الوضع أسوأ في الأيام المقبلة، حيث تم إطلاق النار الليلة الماضية على مواطنين سويديين. وإصابة شخص واحد في بروكسل، حيث تتعامل السلطات مع هذا باعتباره عملاً إرهابيًا.