فرنسا توقف تمويل مدرسة ابن رشد والسبب صادم

بعد مرور عشرين عاما على إنشائها، تواجه مدرسة ابن رشد الثانوية في ليل خطر الإغلاق. خاصة بعد قرار والي الشمال بإنهاء عقد هذه المؤسسة مع الدولة.

وقرر والي الشمال إنهاء العقد المبرم بين ثانوية ابن رشد والدولة، وبالتالي وقف دعمها منذ بداية السنة الدراسية 2024.

وبهذا القرار، يتبع والي الشمال رأي اللجنة الاستشارية التي نظرت، نهاية نوفمبر الماضي، في التمويل. ولكن أيضًا في محتوى دورة الأخلاق الإسلامية.

علاوة على ذلك، تم اتخاذ قرار إنهاء هذا العقد يوم الخميس الماضي، في رسالة بالبريد الإلكتروني. موجهة إلى المؤسسة المعنية. حيث يشرح المحافظ تفاصيل المخالفات المرتبطة بالعملية. ولكن أيضًا بالتدريس، والتي وصفها بأنها تتعارض مع قيم الجمهورية.

علاوة على ذلك، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان، أظهر التفتيش الذي أجرته CDI رفض المدرسة الإعتراف بـ “المثلية” ومواضيع أخرى . ومع ذلك، منذ عام 2008، تم تصنيف المدرسة الثانوية، التي تضم 400 طالب، من بين أفضل المدارس في فرنسا.

وكانت المدرسة الثانوية الإسلامية قد أشارت، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية في حال اتخاذ قرار التراجع عن هذا العقد.