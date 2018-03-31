فرنسا.. توقيف صهر الأمير البريطاني ويليام بتهمة الاغتصاب

أكد مصدر قضائي فرنسي أنّ ديفيد ماثيوز، صهر الأمير البريطاني ويليام، يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه باغتصابه لفتاة قاصر.

وأصدر ممثلو الادعاء في باريس أمرا باعتقال ماثيوز خلال زيارته فرنسا، يضيف المصدر،

لكنهم أفرجوا عنه ووضعوه تحت الرقابة القضائية دون أن يفصح عن موعد إطلاق سراحه.

وذكر المصدر أن “جريمة الاغتصاب محل التحقيق وقعت بين عامي 1998 و1999،وأفاد فيه راديو “أوروبا1″، بأن الشكوى قدمت للسلطات في 2017.

وأشار المصدر إلى أن ماثيوز اعتقل الثلاثاء الماضي، من قبل وحدة حماية القصر الفرنسية، وخضع لتحقيق رسمي بسبب الاشتباه باغتصابه قاصر تحت ولايته.

وديفيد ماثيوز هو والد جيمس زوج بيبا ميدلتون، شقيقة كيت زوجة الأمير البريطاني ويليام،

وتزوجت بيبا جيمس في ماي الماضي، وأقيم حفل زفافها بحضور الأميرين ويليام وهاري حفيدي إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.