فرنسا: توقيف 1311 شخصا في الليلة الرابعة للإحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، عن توقيف 1311 شخصا، في الليلة الرابعة من أعمال الشغب في البلاد.

وأكد بيان الداخلية الفرنسية على تويتر، أن قوى الأمن الداخلي معبأة بالتنسيق من الولاة من أجل إعادة النظام الجمهوري وضمان حماية الأشخاص والممتلكات.

وأحصت الداخلية الفرنسية في بيانها الأخير، 31 هجوما ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك.

وأضاف البيان أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة، في حين تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تصريحات تلفزيونية نشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاضطرابات. لافتا أنه ستكون هناك أيضًا مركبات مدرعة ومروحيات في الميدان.

وكانت الاحتجاجات اندلعت إثر مقتل الشاب نائل “17 عام” ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة في ضاحية نانتير. وأثارت عملية القتل اتهامات للشرطة الفرنسية بالعنصرية.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا. حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.