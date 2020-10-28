فرنسا تُسجل 523 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت فرنسا أمس الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بفيروس كوفيد 19، حيث بلغ 523 حالة خلال 24 ساعة.

وحذر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة.

واعتبر اختصاصي الأمراض المعدية جيل بيالو، أن انتشار الفيروس “خرج عن السيطرة” داعيا إلى “إعادة الإغلاق في البلاد”.

وفي ظل تردي الأوضاع الصحية في فرنسا، اضطر الرئيس الفرنسي إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء، لدارسة الوضع وايجاد حلول للسيطرة على الحالة الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل رقم قياسي من حيث عدد الوفايات منذ أفريل الماضي، بـ 523 وفاة، بسبب فيروس كورونا.

فيما بلغ عدد الإصابات خلال نفس الفترة، 33417 حالة جديدة مؤكدة.

وتفكر الحكومة الفرنسية في تمديد مدة حظر التجوال، من الــ7 مساءا إلى الـــ6 صباحا، للحد من انتشار الوباء في كامل التراب الفرنسي، مع امكانية غلق المحلات التجارية والجامعات.