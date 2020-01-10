فرنسا تُشعل الصراع مع الخضر حول لعروسي بخطوة رسمية

لم ينتظر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم كثيرا لإطلاق الخطوة الرسمية الأولى في سبيل خطف النجم الفرانكو-جزائري “ياسر لعروسي”.

الظهير الأيسر لفريق “ليفربول” الانجليزي تلقى استدعاءا رسميا اليوم الجمعة للإلتحاق بالمنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة.

صاحب ال19 ربيعا المولود بمدينة وادي سوف سيدخل في تربص لمدة 4 أيام رفقة “الديوك” تحضيرا لتصفيات يورو 2020 لأقل من 20 سنة.

يذكر ان لاعب “الريدز” يعتبر من المواهب الصاعدة في الكرة الانجليزية وشارك الأسبوع الماضي لأول مرة مع الفريق الأول للريدز في مواجهة كأس الإتحاد الإنجليزي.