فرنسا تُعطي المُسنين جرعة تنشيطية ضد كورونا

إنطلقت في فرنسا اليوم الأربعاء، حملة تطعيم المسنين “الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما”، والذين يعانون من أمراض مزمنة، بجرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا.

ويستطيع الأفراد الحصول على اللقاح بشرط مرور ستة أشهر على الأقل منذ حصولهم على لقاح “فايزر” أو “موديرنا”، فيما يستطيع من تلقوا جرعة واحدة من لقاح “جونسون آند جونسون” الحصول على جرعة معززة من لقاح “فايزر” أو “موديرنا” بعد أربعة أسابيع على الأقل من حصولهم على الجرعة الأولى.

وحسب وزارة الصحة الفرنسية، فإن حوالي 18 مليون شخص مؤهلون للحصول على الجرعة المعززة. ومن المقرر أن تبدأ حملة لتوزيع الجرعة المعززة في دور رعاية المسنين في 12 سبتمبر.

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