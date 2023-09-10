فرنسا تُعلن إستعدادها لمساعدة المغرب وتنتظر طلبا رسميا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، اليوم الأحد، إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب، وإنها تنتظر طلبا رسميا للمساعدة..

زأودى زلزال قوي وقع في المغرب، في وقت متأخر يوم الجمعة، وبشجة 7.2 درجات على سلم ريشتر، بحياة أكثر من ألفي شخص.

وقالت لوجندر لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية: “سفارتنا بالمغرب في حالة تأهب قصوى… الأمور تحت سيطرة السلطات المغربية اليوم… ويجري تقييم للوضع… في هذه المرحلة لم يطلب المغرب المساعدة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين زعماء العالم الذين عرضوا المساعدة على المغرب.