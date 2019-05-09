فرنسا تُوضح بخصوص تصريحات وزير خارجيتها حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر

فندّت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الخميس، أن يكون وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان،أدلى بتصريحات جديدة حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر يوم 4 جويلية.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس، : “تعرب سفارة فرنسا في الجزائر عن استغرابها بعد قراءة البرقية الإعلامية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء 8 ماي، بعنوان “فرنسا تأمل أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في ظروف حسنة، وهي برقية توحي بأن تصريحات وزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جون إيفلودريان هي تصريحات جديدة”.

وتابع البيان : “غير أنها في الحقيقة تعود إلى تاريخ 6 مارس 2019 ،خلال جلسة مساءلة شفهية للحكومة في المجلس الوطني،

وعليه، فإن هذه التصريحات لا تعكس البتة الموقف الفرنسي بتاريخ 9 ماي 2019”.