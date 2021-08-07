فرنسا: جزائري يرفض اختبار PCR لتجنب ترحيله

منذ الأول من جوان، فُتحت الحدود الجزائرية جزئياً. حيث يتم تشغيل حوالي 15 رحلة أسبوعية إلى الجزائر، نصفها تقريبًا يغادر من فرنسا.

ويتم توفير الرحلات من قبل الخطوط الجوية الجزائرية وأربع شركات فرنسية. (الخطوط الجوية الفرنسية، وترانسافيا، وخطوط الطيران ASL الجوية، وخطوط فويلينج الجوية الفرنسية). من باريس ومرسيليا إلى الجزائر العاصمة ووهران.

وتنقل هذه الرحلات الجزائريين المقيمين أو المسافرين إلى الخارج. كما يقومون بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين طردتهم فرنسا.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تكثف حكومة إيمانويل ماكرون طرد الأجانب غير الشرعيين. والجزائريون، الجالية الأقوى في فرنسا، هم أول المعنيين.

الجزائر: اختبار PCR السلبي إلزامي للمسافرين

لكن للذهاب إلى الجزائر، فإن الإجراءات الصحية صارمة وتنطبق على جميع الركاب بغض النظر عن وضعهم. يجب عليهم تقديم اختبار PCR سلبي تم إجراؤه قبل أقل من 36 ساعة من الرحلة.

في فرنسا، لا تستطيع الدولة إجبار شخص ما على إجراء اختبار pcr. والمهاجرون غير الموثقين المهددين بالترحيل يعرفون ذلك جيدًا. أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى بلدهم الأصلي عليهم فقط رفض الخضوع للاختبار وتصبح المغادرة مستحيلة.

وضع المهاجرين الجزائريين الذين لا يحملون وثائق في الحبس الاحتياطي

رفض جزائري يبلغ من العمر 36 عاما هذا الأسبوع. الخضوع لفحص pcr حتى لا يتم ترحيله من السلطات الفرنسية الى الجزائر. ووفقًا لموقع Le Bien Public، فقد ظل الرجل قيد الإقامة الجبرية في ديجون منذ عدة أشهر. الخميس، متوجهًا إلى مركز الشرطة لتسجيل الوصول، علم أنه سيتم ترحيله في اليوم التالي إلى الجزائر.

ولكن حتى يتمكن من الصعود على متن الطائرة، سيتعين عليه إجراء اختبار pcr. رفض الجزائري ذلك، بحسب المصدر نفسه.

ووضع المواطن الجزائري في الحجز لدى الشرطة “بتهمة التهرب من أمر الطرد”. وتم عرضه على محكمة ديجون يوم الجمعة للمثول الفوري. وفي انتظار محاكمته المقرر إجراؤها في 3 سبتمبر، تم حبسه.