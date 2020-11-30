فرنسا.. حبس شرطيين اثنين بتهمة الاعتداء على موسيقي من أصول إفريقية

تم حبس شرطيين اثنين في فرنسا، بعد تورطهم في ضرب المنتج الموسيقي ذي الأصول الإفريقية، ميشيل زكلر، في باريس.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن صحيفة “Le Parisien”، تم حبس اثنين من المعتدين “عميد بالغ من العمر 44 عاما وأحد أفراد الشرطة”.

كما تم وضع شرطي آخر، تحت الإشراف القضائي، في نفس القضية.

وتم توجيه الإتهام لشرطي رابع، ووضعه تحت إشراف قضائي، وهو الشخص المشتبه بإلقائه القنبلة اليدوية في استوديو المنتج الموسيقي.

وفتح الإدعاء العام، الثلاثاء الماضي، ملفا قضائيا بحق أفراد الشرطة الأربعة الذين يتهمون بالعنف المتعمد من قبل شخص يتولى السلطة العامة، في ظروف مشددة متمثلة بالعنصرية وتحرير محضر مزور.

ووقع الحادث في 21 نوفمبر في باريس، أين استخدمت مجموعة من الشرطيين العنف ضد المنتج الموسيقي، بسبب تجوله دون قناع واقي من كورونا.