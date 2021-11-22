فرنسا: حراق جزائري يربح 500 ألف أورو في بطاقة خدش
هذه قصة اليوم العظيمة، أثناء إلقاء القبض عليه خلال الأسبوع لبيع السجائر في الشوارع. لعب جزائري “حراق” لعبة خدش في متجر للتبغ في كور غامبيتا في مونبلييه وفاز بمبلغ 500 ألف يورو.
وحسب موقع actu.fr قالت صاحبة محل التبغ “لقد أخذ ثلاثة أو أربعة بطاقات خدش، في البداية، لم يكن متأكدًا. كان يعتقد أنه ربح 25 أورو. في الواقع، لقد ربح 100 ألف أورو خمس مرات.
وقالت صبرينة صاحبة محل Bureau de Tabac Chic-Dhrif التي ما زالت لا تصدق ذلك. أنه منذ ذلك الحين انتشر الخبر في الحي، “تذكرة بقيمة 500 ألف أورو. هكذا ينطلق العديد من العملاء العازمين على تجربة حظهم.
وأضافت “إنه شخص طيب محبوب في الجوار، يبيع السجائر ليأكل ويبقى على قيد الحياة، تم القبض عليه هذا الأسبوع. وفاز في اليوم التالي”.
لمدة ثلاث سنوات في فرنسا، كان هذا الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا من أصل جزائري. يأمل عندما يتمكن من استعادة مكاسبه من Française des Jeux، أن يغير حياته، بدءا من تسوية وضعيته وشراء منزل.
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أربعة ضحايا للسائق الوهمي أصبحوا أطرافًا مدنية، أحدهم قال إن الشاب كان يقود بسرعة عالية، بدون رخصة قيادة.
وبحسب مصدر قريب من التحقيق، فقد ذهب المتهم إلى حد طلب دفع 280 أورو مقابل رحلة باريس-رواسي-شارل-ديغول. التي لم يسمع بها أحد خلال هذه الرحلة.
وخلال تفتيش منزل والدي الشاب، الذي لا يزال يقيم معه، وجد المحققون أكثر من 7000 أورو نقدًا.
في عام 2019، تم اعتقال 73 سائق تاكسي غير شرعي في باريس، مقابل 89 في عام 2020.
مطارات العاصمة الفرنسية هي المواقع الأكثر تضررًا من هذه الممارسات، في رواسي، تم تسجيل 59 اعتقالًا منذ جانفي.
في 2020 عندما تم اعتقال 60 شخصًا، في أورلي، تم اعتراض 16 سائقا غير شرعي في الأشهر التسعة الأولى من العام. مقارنة بـ 21 سائقا لكامل عام 2020.