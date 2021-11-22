فرنسا: حراق جزائري يربح 500 ألف أورو في بطاقة خدش

هذه قصة اليوم العظيمة، أثناء إلقاء القبض عليه خلال الأسبوع لبيع السجائر في الشوارع. لعب جزائري “حراق” لعبة خدش في متجر للتبغ في كور غامبيتا في مونبلييه وفاز بمبلغ 500 ألف يورو.

وحسب موقع actu.fr قالت صاحبة محل التبغ “لقد أخذ ثلاثة أو أربعة بطاقات خدش، في البداية، لم يكن متأكدًا. كان يعتقد أنه ربح 25 أورو. في الواقع، لقد ربح 100 ألف أورو خمس مرات.

وقالت صبرينة صاحبة محل Bureau de Tabac Chic-Dhrif التي ما زالت لا تصدق ذلك. أنه منذ ذلك الحين انتشر الخبر في الحي، “تذكرة بقيمة 500 ألف أورو. هكذا ينطلق العديد من العملاء العازمين على تجربة حظهم.

وأضافت “إنه شخص طيب محبوب في الجوار، يبيع السجائر ليأكل ويبقى على قيد الحياة، تم القبض عليه هذا الأسبوع. وفاز في اليوم التالي”.

لمدة ثلاث سنوات في فرنسا، كان هذا الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا من أصل جزائري. يأمل عندما يتمكن من استعادة مكاسبه من Française des Jeux، أن يغير حياته، بدءا من تسوية وضعيته وشراء منزل.

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تسعة أشهر سجنا لسائق سيارة أجرة جزائري في فرنسا

لٌقّب بـ “جزار” سيارات الأجرة الباريسية لميله إلى “قتل زبائنه بأسعاره”. وحكم على السائق الجزائري الذي اعتقل في 6 أكتوبر الماضي، بالسجن تسعة أشهر من قبل محكمة جنايات باريس بفرنسا. وبحسب صحيفة لو باريزيان، واجه الشاب البالغ 26 عامًا تهمة الاحتيال من قبل سائق سيارة أجرة مزيف. وممارسة غير قانونية لمهنة التاكسي.